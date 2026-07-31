Над Брянской областью уничтожены 20 вражеских беспилотников

Над Брянской областью за сутки уничтожено 20 вражеских БПЛА. По данным врио губернатора Брянской области Егора Ковальчука, за минувшие сутки над территорией региона было нейтрализовано 20 вражеских беспилотников самолётного типа.
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