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Ликуют «Крылья» и «Оренбург». Сборная 10 тура РПЛ

Ликуют «Крылья» и «Оренбург». Сборная 10 тура РПЛ

«Советский Спорт» и «Рустат» составили список очередных 11 лучших футболистов уик-энда.автор фото: ПФК ЦСКА / ФК «Крылья Советов» / ФК «Краснодар»«Советский Спорт» и «Рустат» составили список очередных 11 лучших футболистов уик-энда.

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