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«Ювентус» – «Рома»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита матча Серии А

30 декабря в матче 18-го тура чемпионата Италии сыграют «Ювентус» и «Рома». Встреча пройдет на стадионе «Альянц» в Турине и начнется в 22:45.

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