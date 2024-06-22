РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Его самого с балкона свесить!Арестован петербу...
  • Eduard
    Дайте ему пожизненое!Арестован петербу...
  • са 1
    Почему никто никогда не публикует методику рассчета этих замечательных цифр? Почему не указывают среднемедианных цифр...Средняя зарплата,...

Средняя зарплата, предлагаемая петербуржцам, превысила 67 тыс. рублей

Средняя зарплата, предлагаемая петербуржцам, превысила 67 тыс. рублей

Предложения особенно выросли в сферах банка и инвестиций. Аналитики зафиксировали рост средней предлагаемой зарплаты в Санкт-Петербурге за последний год.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
с1
са 1
Почему никто никогда не публикует методику рассчета этих замечательных цифр? Почему не указывают среднемедианных цифр, которые отсекают миллиардеров и миллионеров, с одной стороны, и нищенствующих по номинальной трудовой бюджетников, с другой, показывая реальную картину для подавляющего большинства? Почему не говорят о чистой з/пл, которую получают на руки без налогов?
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх