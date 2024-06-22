Предложения особенно выросли в сферах банка и инвестиций. Аналитики зафиксировали рост средней предлагаемой зарплаты в Санкт-Петербурге за последний год.
Средняя зарплата, предлагаемая петербуржцам, превысила 67 тыс. рублей
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
с1
са 1
Почему никто никогда не публикует методику рассчета этих замечательных цифр? Почему не указывают среднемедианных цифр, которые отсекают миллиардеров и миллионеров, с одной стороны, и нищенствующих по номинальной трудовой бюджетников, с другой, показывая реальную картину для подавляющего большинства? Почему не говорят о чистой з/пл, которую получают на руки без налогов?
Ответить
14 час.
Свежие комментарии