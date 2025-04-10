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Царьград

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Волонтёрский проект "Время добра" в Москве: более 60 мероприятий в апреле

Волонтёрский проект "Время добра" в Москве: более 60 мероприятий в апреле

В Москве с 12 по 20 апреля пройдет проект "Время добра", включающий более 60 мероприятий: патриотические акции, мастер-классы и субботники.

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