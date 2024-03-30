Театр абсурда
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Театр абсурда

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Британская "элита" - изнасилованные в прошлом дети в престижных школах-интернатах

Британская "элита" - изнасилованные в прошлом дети в престижных школах-интернатах

Король Чарльз является одним из членов сети педофилов, которая продолжает действовать в "элитной" британской школе-интернате Олденхэм.

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