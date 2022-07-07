В Подмосковье состоялся главный этап военно-спортивной игры «Победа»

В Подмосковье состоялся главный этап военно-спортивной игры «Победа»

В этапе участвовали 83 команды по десять человек со всей страны вместе с командами Луганской и Донецкой народных республик, которые к участию в соревнованиях были приглашены впервые.

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