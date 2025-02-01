В ФРГ перечислили политиков, которые могут закончить украинский конфликт

Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель: только Путин и Трамп решат украинский конфликт Соединенные Штаты и Россия способны завершить конфликт на Украине, заявила кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель в ходе предвыборного мероприятия в городе Ной-Изенбург.