Гипертонию «вычислили» по голосу пациента

Гипертонию, то есть хроническое повышенное кровяное давление, называют «тихим убийцей». Дело в том, что это заболевание очень распространено (по оценкам ученых, оно есть у четверти взрослых жителей мира — примерно у миллиарда человек), но при этом может не проявляться годами.
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