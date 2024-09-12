Гипертонию «вычислили» по голосу пациента

Гипертонию, то есть хроническое повышенное кровяное давление, называют «тихим убийцей». Дело в том, что это заболевание очень распространено (по оценкам ученых, оно есть у четверти взрослых жителей мира — примерно у миллиарда человек), но при этом может не проявляться годами.