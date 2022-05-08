В Москве задержали неонацистов, планировавших заживо сжечь бездомных

Пресс-служба Федеральной службы безопасности сообщила о задержании в Москве сторонников неонацистской группировки «Маньяки Культ Убийства» (запрещена в РФ), которые планировали совершить теракты и массовые убийства, в том числе, сжечь бездомных.
Пресс-служба Федеральной службы безопасности сообщила о задержании в Москве сторонников неонацистской группировки «Маньяки Культ Убийства» (запрещена в РФ), которые планировали совершить теракты и массовые убийства, в том числе, сжечь бездомных.
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