Директора Драгунского дома-интерната Ирину Горланову (она сейчас под домашним арестом по делу о даче взятки) обязали вернуть автомобиль, купленный за 4,2 млн для учреждения.
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Директора Драгунского дома-интерната Ирину Горланову (она сейчас под домашним арестом по делу о даче взятки) обязали вернуть автомобиль, купленный за 4,2 млн для учреждения.