Малкин сделал 3 передачи в матче с «Коламбусом». У него 66 очков в 63 играх

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал 3 передачи в матче с «Коламбусом». Россиянин помог своей команде совершить камбэк и вырвать победу над «Блю Джекетс» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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