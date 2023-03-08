Малкин сделал 3 передачи в матче с «Коламбусом». У него 66 очков в 63 играх

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал 3 передачи в матче с «Коламбусом». Россиянин помог своей команде совершить камбэк и вырвать победу над «Блю Джекетс» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.