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Ксения Бородина рассказала о своих брошенных детях

Ведущая Ксения Бородина бросила своих детей ради шоу. 40-летняя Ксения Бородина, которая еще недавно утверждала, что готовится завязать с телевидением и уйти в психологию, внезапно изменила свое мнение и нашла новую работу в кадре, да еще и на другом конце света.

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