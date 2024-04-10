Appetite: тест на поедание кренделей может многое рассказать о пищевых привычках

Ученые из Пенсильванского государственного университета обнаружили, что характер выбора и поедания кренделей в ходе специального теста может многое рассказать о пищевых привычках человека, таких как переедание и злоупотребление солью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии