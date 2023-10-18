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Блинкен выразил Аббасу соболезнования в связи с жертвами удара по больнице Газы

Блинкен выразил Аббасу соболезнования в связи с жертвами удара по больнице Газы

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с президентом Палестины Махмудом Аббасом выразил ему соболезнования в связи с уничтожением нескольких сотен людей в результате ракетного удара по больнице в секторе Газа, передает РИА Новости.

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