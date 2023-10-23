Суд решил, что будет с пивными брендами компании "Балтика"

Останется ли в магазинах пиво иностранных торговых марок, определил совсем не Роспатент.В картотеке Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти появилось решение по делу о пивных брендах компании "Балтика".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии