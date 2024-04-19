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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Лучшие участники проекта «Большая перемена» увидят Сабетту

Лучшие участники проекта «Большая перемена» увидят Сабетту

Большая школьная команда из 150 человек открывает для себя гостеприимный Ямал. В течение нескольких дней значимые локации арктического региона увидят финалисты конкурса «Большая перемена» и представители ведущих ямальских молодежных сообществ.

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