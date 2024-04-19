Лучшие участники проекта «Большая перемена» увидят Сабетту

Большая школьная команда из 150 человек открывает для себя гостеприимный Ямал. В течение нескольких дней значимые локации арктического региона увидят финалисты конкурса «Большая перемена» и представители ведущих ямальских молодежных сообществ.
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