Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Axios: США планируют наложить санкции на батальон ЦАХАЛ

Axios: США планируют наложить санкции на батальон ЦАХАЛ

В ближайшие дни американский государственный секретарь Энтони Блинкен планирует объявить о санкциях против батальона ЦАХАЛ «Нецах Йехуда» за нарушение прав человека, сообщает Axios .

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