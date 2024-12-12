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Калужские новости

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Калужанам рассказали о значении Дня Конституции России

Калужанам рассказали о значении Дня Конституции России

12 декабря Россия отмечает государственный праздник — День Конституции. Основной закон страны, принятый всенародным голосованием в 1993 году, является гарантом прав и свобод граждан и определяет основы государственного устройства12 декабря Россия отмечает государственный праздник - День Конституции.

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