Нередко в чаты и на каналы к российским публицистам забегают так называемые МАУРУ – «малэнькый адекватный умеренный русскоговорящий (можно русский) украинец».
Никогда и ни в чём не виноватые
Комментарии
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Кошмар
Историк из тебя, как их говна пуля. Во первых Нюрнбергский процесс состоялся по настоянию Сталина. Американцы и англичане были против. Во вторых, всё, что пишется в твоей ссылке, это просто декларация намерений, а не реальные дела. Если кому из нацистов досталось, то только рядовым исполнителям, не имеющих ценности для пиндосов. Настоящих преступников они спасали.... https://topwar.ru/219531-pochemu-v-ssha-pokryvali-nacistskih-prestupnikov.html
Почему в США покрывали нацистских преступников
Военное обозрение
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1 д.
Кошмар
https://focusvnimaniya.mirtesen.ru/blog/43460371920/TSRU-rassekretilo-arhivyi:-SSHA-spasali-natsistskih-prestupnikov
ЦРУ рассекретило архивы: США спасали нацистских преступников и гордились этим! - Фокус внимания - 22 января - 43460371920
Фокус внимания - МирТесен
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1 д.
М
ММ
Еще раз! Денацификация пиндосами в Германии проводилась! Это факт, который Вам не удастся устранить, как не удастся хохлам приписать себе Украинский фронт. То, что они спасали для себя нужных им нациков, это тоже факт. Не пытайтесь жить в черно-белом мире, мир сложнее, чем Вы думаете. Почитайте материалы Нюрнбергского процесса, посмотрите хроники с него.Я читал и видел. Вы нет!
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1 д.
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