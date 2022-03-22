Грант об обвинениях в сексуальных домогательствах: «Мои отношения с женщинами всегда основывались на уважении и согласии. Мне жаль, если кто-то пострадал»

Авраам Грант высказался о новых обвинениях в сексуальных домогательствах. Бывший главный тренер «Челси» и сборной Израиля отреагировал на еще три истории, рассказанные женщинами.

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