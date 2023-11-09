Число подписчиков госпабликов в Новосибирской области достигло 2 млн

«Госпаблики – это в первую очередь инструмент для диалога власти с гражданами. Здесь жители могут задать вопрос к органу власти, высказать мнение, узнать о новых возможностях и получить ответы на этой же площадке.
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