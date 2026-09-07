Трамп как «молодая советская республика в 1918 году»: политолог разобрал итоги визита эмиссаров Трампа в Москву

Российский политолог-американист, профессор ВШЭ Дмитрий Евстафьев прокомментировал визит в Москву Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
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