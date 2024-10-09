«А у вас костюмчик-то отечественного производства?» Путин пошутил про костюм нижегородского губернатора

Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции, посвященной запуску новых промышленных объектов в регионах, поинтересовался у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, какого производства на нем костюм.
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