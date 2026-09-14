Филиппины: Местные источники сообщили об инцидентах со стрельбой в провинциях Басилан и Магинданао-дель-Сур, предполагаемых взрывах в Котабато и обнаружении самодельного взрывного устройства в Басилане, автономный район Бангсаморо на мусульманском Минданао (BARMM), во время местных выборов.