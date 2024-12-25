В России квартиры в долгосрочную аренду начали сдаваться быстрее в 2024 году

В 2024 году на рынке съемного жилья в ряде крупных городов России отмечается сокращение сроков сдачи недвижимости в долгосрочную аренду относительно 2023-го, рассказали «Известиям» аналитики сервиса «Яндекс Аренда».
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