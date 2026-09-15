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Газета.ру

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Юрист Олифир посоветовал оставлять на авто номер телефона, не привязанный к банкам

Юрист Олифир посоветовал оставлять на авто номер телефона, не привязанный к банкам

Запиской с номером телефона под лобовым стеклом автомобиля могут воспользоваться мошенники, которые с ее помощью получают полный профиль владельца: регистрационный знак, марка и цвет машины, а также адрес проживания или работы.

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