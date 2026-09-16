House Votes To Pass Iran War Powers Resolution Authored by Timothy Frudd via The Epoch Times, The House of Representatives voted on Sept.
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