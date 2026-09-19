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Армия России освободила Зеленую Диброву, Марьевку и Гулево

Армия России освободила Зеленую Диброву, Марьевку и Гулево

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Российские войска взяли под контроль населенные пункты Зеленая Диброва в Запорожской области, а также Марьевка и Гулево в Донецкой Народной Республике.

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