Военные аналитики США объяснили способность российской ПВО подавлять ЗРК Patriot

Российские военные обладают настолько значительным потенциалом, что способны легко поражать зенитно-ракетный комплекс Patriot производства США на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ), написал 25 февраля американский аналитический военный журнал Military Watch Magazine.
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