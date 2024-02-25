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Военные аналитики США объяснили способность российской ПВО подавлять ЗРК Patriot

Военные аналитики США объяснили способность российской ПВО подавлять ЗРК Patriot

Российские военные обладают настолько значительным потенциалом, что способны легко поражать зенитно-ракетный комплекс Patriot производства США на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ), написал 25 февраля американский аналитический военный журнал Military Watch Magazine.

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