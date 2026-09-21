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Японские учёные нашли ошибку в климатических моделях над Южным океаном

Японские учёные нашли ошибку в климатических моделях над Южным океаном

Если климатическая модель воспроизводит слишком много облаков над Южным океаном, логично ожидать, что она будет переоценивать тепловое излучение к поверхности.

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