Словакия ввела запрет на переработку и продажу украинского зерна

Словакия наложила запрет на переработку и продажу украинского зерна. Причиной этого послужили якобы пестициды, обнаруженные в партии пшеницы украинского происхождения весом в 1,5 тыс тонн, которые являются запрещёнными на территории Европейского Союза.
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