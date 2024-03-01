Центробанк посоветовал притормозить цифровые валюты. Из-за высоких рисков

Банк России выпустил для финансовых организаций рекомендации по цифровым валютам, в которых советует минимизировать деятельность с нимиВ документе регулятор советует минимизировать участие финансовых организаций в деятельности, связанной с оборотом цифровых валют, и не рекомендует рекламировать услуги по их обороту.