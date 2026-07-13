🛢 Россиянам рассказали, как отличить качественный бензин от некачественного. Хорошее топливо обычно прозрачно и имеет бледно-желтоватый оттенок.
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🛢 Россиянам рассказали, как отличить качественный бензин от некачественного. Хорошее топливо обычно прозрачно и имеет бледно-желтоватый оттенок.
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