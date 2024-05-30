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Ян Власов: рассеянный склероз впервые проявляет себя в 20–40 лет

Ян Власов: рассеянный склероз впервые проявляет себя в 20–40 лет

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов, президент Общероссийской общественной организации инвалидов, больных рассеянным склерозом, Ян Власов рассказал, что рассеянный склероз не связан с памятью и забывчивостью.

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