Ян Власов: рассеянный склероз впервые проявляет себя в 20–40 лет

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов, президент Общероссийской общественной организации инвалидов, больных рассеянным склерозом, Ян Власов рассказал, что рассеянный склероз не связан с памятью и забывчивостью.
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