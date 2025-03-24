Наркобизнес в России стал нанимать спортсменов для расправ

Новое криминальное движение в российском наркобизнесе связано с молодыми спортивными людьми. Их нанимают торговцы запрещенными веществами для расправ с курьерами и конкурентами, сообщила газета «Известия».
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