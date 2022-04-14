Игры на пляже для детей 3-5 лет

Чем занять ребёнка во время поездки на море? Во что можно поиграть на побережье с малышом, чтобы это было интересно, полезно и безопасно? Мы предлагаем вам посмотреть подборку игр на пляже, в которые можно играть с одним ребёнком или с компанией.