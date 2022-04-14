Сила в правде

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Игры на пляже для детей 3-5 лет

Игры на пляже для детей 3-5 лет

Чем занять ребёнка во время поездки на море? Во что можно поиграть на побережье с малышом, чтобы это было интересно, полезно и безопасно? Мы предлагаем вам посмотреть подборку игр на пляже, в которые можно играть с одним ребёнком или с компанией.

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