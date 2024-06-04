Джокович и Зверев вышли в четвертьфинал "Ролан Гаррос"

На Открытом чемпионате Франции завершились матчи четвертого круга в мужском одиночном разряде. Первую победу одержал сербский теннисист Новак Джокович, ставший для него 12-м на этом турнире Большого шлема.
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