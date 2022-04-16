В Ульяновске завершено рассмотрение уголовного дела по факту присвоения денежных средств

Следователями СЧ СУ УМВД России по Ульяновской области и судом установлено, что с августа 2013 года по июнь 2015 года трое бухгалтеров группы строительных компаний, воспользовавшись своим положением, осуществляли хищение вверенных денежных средств, направленных на строительство многоквартирных домов.