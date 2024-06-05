Акира Ямаока подтвердил, что он создал весь саундтрек для предстоящего реме...

Акира Ямаока подтвердил, что он создал весь саундтрек для предстоящего ремейка Silent Hill 2Акира Ямаока, известный музыкальный композитор и создатель саундтрека для оригинальной Silent Hill 2, подтвердил, что он полноценно работает и над ремейком игры.