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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Акира Ямаока подтвердил, что он создал весь саундтрек для предстоящего реме...

Акира Ямаока подтвердил, что он создал весь саундтрек для предстоящего реме...

Акира Ямаока подтвердил, что он создал весь саундтрек для предстоящего ремейка Silent Hill 2Акира Ямаока, известный музыкальный композитор и создатель саундтрека для оригинальной Silent Hill 2, подтвердил, что он полноценно работает и над ремейком игры.

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