Какие метро и трамвай: жители Краснодара просят наладить в городе хотя бы автобусное сообщение

Какие метро и трамвай: жители Краснодара просят наладить в городе хотя бы автобусное сообщениеДепартаментом транспорта и дорожного хозяйства Краснодара принято абсолютно необдуманное решение по поводу изменения конечных остановок маршрутов №№ 3,4,11, уверены жители микрорайонов Любимово и Губернский.