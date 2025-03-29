Какие метро и трамвай: жители Краснодара просят наладить в городе хотя бы автобусное сообщение

Какие метро и трамвай: жители Краснодара просят наладить в городе хотя бы автобусное сообщениеДепартаментом транспорта и дорожного хозяйства Краснодара принято абсолютно необдуманное решение по поводу изменения конечных остановок маршрутов №№ 3,4,11, уверены жители микрорайонов Любимово и Губернский.
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