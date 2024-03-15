На зимней автодороге от Лабытнанги до села Теги будут действовать ограничения по весу. С 16 марта большегрузы смогут проехать по зимнику только ночью, сообщил департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
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