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Евродепутаты заявили о необходимости увеличения трат на поддержку стран «Восточного партнёрства»

Евродепутаты заявили о необходимости увеличения трат на поддержку стран «Восточного партнёрства»

Евродепутат из Люксембурга Шарль Гёренс и его эстонский коллега Урмас Паэт выступили за увеличение расходов на проекты “Восточного партнерства”.

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