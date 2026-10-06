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Живёт с мамой и почти не слышит: почему 44-летний Борис Корчевников одинок

Живёт с мамой и почти не слышит: почему 44-летний Борис Корчевников одинок

Борису Корчевникову — 44 года. За плечами журфак МГУ, три «ТЭФИ», должность генерального директора телеканала «Спас» и роль суворовца Ильи Синицына в «Кадетстве», после которой его узнала вся страна.

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