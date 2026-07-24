Опечатано. Нелегальный детсад для мигрантов в Москве закрыт

леонид рыбаков

у всех пришлых даже в голове не должно укладываться такие мысли ----это все результат диаспор скрещенные с чиновниками ПРОДАЖНОСТЬ ВЕЗДЕ ВО ВСЕМ --СТАЛО ЛОЗУНГОМ У ЧИНОВНИКОВ ----ДУМАЯ ЗАРАБОТАТЬ ПРЕДАЮТ СВОЙ НАРОД ---НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ ЧТО КТО ТО СМОЖЕТ ПОТОМ НАПРАВИТЬ ЭТО НАПРЯЖЕНИЕ ---ПРЕВРАТИВ ЕГО В БУНТ --А ОНО НАМ НАДО -------ДАЙТЕ ПОЖИТЬ СПОКОЙНО ХОТЬ ОДНОМУ ПОКОЛЕНИЮ