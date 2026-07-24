Царьград Коллаж Царьграда В Москве закрыли нелегальный частный детский сад, который работал на первом этаже многоэтажного жилого дома и долгое время маскировался под "центр развития" Теперь же на двери - лента "Опечатано".
Опечатано. Нелегальный детсад для мигрантов в Москве закрыт
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Руслан Техажев
Почему ЭТО могло существовать?
Ответить
1 м.
Наталия
От нелегальных детсадов до подпольных мечетей и клубов ММА- все подлежит закрытию с депортацией причастных, как создателей, так и клиентов..
Ответить
1 м.
леонид рыбаков
у всех пришлых даже в голове не должно укладываться такие мысли ----это все результат диаспор скрещенные с чиновниками ПРОДАЖНОСТЬ ВЕЗДЕ ВО ВСЕМ --СТАЛО ЛОЗУНГОМ У ЧИНОВНИКОВ ----ДУМАЯ ЗАРАБОТАТЬ ПРЕДАЮТ СВОЙ НАРОД ---НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ ЧТО КТО ТО СМОЖЕТ ПОТОМ НАПРАВИТЬ ЭТО НАПРЯЖЕНИЕ ---ПРЕВРАТИВ ЕГО В БУНТ --А ОНО НАМ НАДО -------ДАЙТЕ ПОЖИТЬ СПОКОЙНО ХОТЬ ОДНОМУ ПОКОЛЕНИЮ
Ответить
1 м.
Свежие комментарии