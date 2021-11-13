В Ялте поймали депутата "Единой России" шпионившего на СБУ

а сколько Рашкина за лося полощут,суки едросовские.А тут "всего лишь" измена,ну чего о ней говорить

Партия ЕДросы это трамплин в политике. Перед тем как давать членство в партию нужно смотреть биографию каждого члена. Люди не меняются

Elena Zginnik

Юрий Кушнарев а сколько Рашкина за лося полощут,суки едросовские.А тут "всего лишь" измена,ну чего о ней говорить

прямо в десятку,а сколько сливных бачков просто пиарилось за бабло от известной партии и власти в целом,а у самих рожа вся в пуху и это ещё далеко не всё,-несколько лет назад очень кратенько один разок сообщили как представители власти охотятся с вертолётов на зверей и тишина -уже на следующие сутки и так везде на бескрайних просторах России,где вопрос -кому на Руси жить хорошо и на халяву от власти...