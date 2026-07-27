🔻Продолжаем сбор средств на газеты и листовки для Екатеринбурга и Свердловской области. Получили 41 тыс.
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🔻Продолжаем сбор средств на газеты и листовки для Екатеринбурга и Свердловской области. Получили 41 тыс.
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