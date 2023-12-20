Лесопромышленники Красноярского края предлагают разрешить увеличение нагрузки на ось лесовозов в зимний период

Об этом в ходе круглого стола на тему «Ключевые проблемы предпринимательства и делового климата в Красноярском крае», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова и Институтом экономики роста имени Столыпина, заявил член подкомитета по лесному хозяйству Красноярского краевого регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия», адвокат Даниил Найденов.