Лесопромышленники Красноярского края предлагают разрешить увеличение нагрузки на ось лесовозов в зимний период

Об этом в ходе круглого стола на тему «Ключевые проблемы предпринимательства и делового климата в Красноярском крае», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова и Институтом экономики роста имени Столыпина, заявил член подкомитета по лесному хозяйству Красноярского краевого регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия», адвокат Даниил Найденов.
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