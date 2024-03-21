В Крыму вынесли приговор предпринимательнице, потратившей бюджетную субсидию не по назначению

В Керчи вынесли приговор предпринимательнице, потратившей субсидию не по назначению. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Керченского городского суда, во время сильных ливней, вызывавших наводнение летом 2021 года, помещение, в котором женщина вела свою коммерческую деятельность, сильно пострадало.