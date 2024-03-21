РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

259 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вад Кук
    Неужели началось справедливое возмездиеРазбой, вымогател...
  • Александр Свитайло
    Оборзели совсем....У жены своей можешь требовать что-то. И то не факт, что получишьЯценюк потребовал...
  • sss
    их на секундочку "не финансируют из бюджета", а они работают в бюджетной сфере и получают зарплату за свой нелегкий т...На мэра Тагила по...

В Крыму вынесли приговор предпринимательнице, потратившей бюджетную субсидию не по назначению

В Крыму вынесли приговор предпринимательнице, потратившей бюджетную субсидию не по назначению

В Керчи вынесли приговор предпринимательнице, потратившей субсидию не по назначению. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Керченского городского суда, во время сильных ливней, вызывавших наводнение летом 2021 года, помещение, в котором женщина вела свою коммерческую деятельность, сильно пострадало.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору