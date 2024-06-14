Президент Ирака подчеркнул важность сотрудничества с Ираном

Важность сотрудничества Ирака с Ираном в различных сферах подчеркнул президент Ирака Абдул Латиф Джамаль Рашид, во время встречи с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани и сопровождающей его делегацией в Багдадском дворце, 13 июня сообщает Shafaq News.