Президент Ирака подчеркнул важность сотрудничества с Ираном

Важность сотрудничества Ирака с Ираном в различных сферах подчеркнул президент Ирака Абдул Латиф Джамаль Рашид, во время встречи с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани и сопровождающей его делегацией в Багдадском дворце, 13 июня сообщает Shafaq News.
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